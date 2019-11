Tennis de table : les Saint-Quentinoises qualifiées pour les quarts de finale de Champions League

Victoire aller et retour : un mois et demi après une première rencontre face au TTC CarinthiaWinds Villach , les joueuses du TTSQ ont de nouveau défait les Autrichiennes ce samedi 2 novembre à l’extérieur (1 à 3). Un résultat qui permet d’ors et déjà aux Saint-Quentinoises de se hisser en tête de la poule B et de se qualifier pour les quarts de finales de la Champions League L’équipe picarde est composée de Mo Zhang, Polina Mikhailova, Olga Mikhaylova et Aurore Le Mansec. Ce sont finalement les trois premières qui ont joué, un collectif formé par Franck Delcambre « en fonction de l’état physique des Saint-Quentinoises qui ont souffert ou souffrent encore de pépins physiques (blessure à une épaule, torticolis, douleurs lombaires, etc.) », rappelait le club en amont de la rencontre.Le TTSQ dispute son cinquième championnat européen. Au cours des quatre dernières saisons, le club est parvenu trois fois à se hisser aux quarts de finales, sans arriver toutefois à poursuivre son parcours plus loin dans la compétition.