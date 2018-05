Ternois : des inondations et l'heure du bilan

Au lendemain d’une inondation d’envergure, les habitants de Ramecourt se lancent dans le nettoyage de leurs habitations. Chacun se demande comment, sinistrées. En cause :, pourtant situés à plus de 3 km de la commune. "Des pommes de terre flottaient devant chez nous, qui viennent du champ de Croisette" déplore une habitante.Le phénomène semble aujourd'hui s'étendre à des secteurs autrefois épargnés, un constat plus qu'alarmant. "La cause essentielle,. Pourquoi ? Parce que le sol n’est plus vivant" explique Gabriel Bertein, responsable d'association à Rivière près d'Arras. "Ca fait quelques années qu’on y a droit tous les ans" avertit Philippe Frutier, photographe aérien en ULM qui a constaté les dégâts.et des conséquences désastreuses pour l'environnement, c'est le message que cette association souhaite faire passer avant qu'il ne soit trop tard.