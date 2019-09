Théâtre d'un triple meurtre en 1997, le Grand Hôtel de Saint-Quentin va fermer

Meurtres à la hachette et à la carabine



Fermeture à l'automne

Ouvert en 1954, le Grand Hôtel de Saint-Quentin est une institution. Avec ses 4 étoiles, c'est l'hôtel le plus prestigieux de la ville. Mais comme le révèle Le Courrier Picard , il va fermer ses portes dans quelques semaines, faute de fréquentation suffisante.Il faut dire que la réputation de l'établissement tient plus à son macabre passé qu'à la réputation de ses 24 chambres, pourtant bonne sur les sites de réservation en ligne.En janvier 1997, le Grand Hotel a été le théâtre d'un triple meurtre qui avait traumatisé toute la ville : dans la nuit du 19 au 20 janvier, Jean-Baptiste Hennequin, alors âgé de 61 ans et concierge de l'établissement y tue à la hachette et la carabine trois personnes.Ses victimes sont le propriétaire de l'hôtel, sa compagne et directrice de l'établissement ainsi que la réceptionniste. Le concierge ne supportait plus ses patrons. Seul le groom, que le meurtrier a enfermé dans une pièce, aura la vie sauve.Jean-Baptiste Hennequin est arrêté à Paris après quatre mois de cavale. Le 18 juin 1999, l’assassin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté incompressible de 22 ans.Un drame dont le Grand Hôtel a toujours du mal à tourner la page. "Certains touristes, même étrangers, connaissent l’histoire et refusent de séjourner ici", confie une source à nos confrères. Le taux de fréquentation, inférieur à 50%, s'en ressent. Au point que la décision a été prise de fermer définitivement l'établissement à l'automne.Huit personnes travaillent actuellement au Grand Hôtel de Saint-Quentin.Contactée, la direction de l'hôtel n'a pas souhaité répondre à nos questions.