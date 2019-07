Vacances, ces villes picardes qui proposent des plages en centre-ville

Durant l’été, ceux qui ne partent pas en vacances peuvent tout de même profiter du sable et de l’ambiance de la mer dans les centres-villes. Certaines communes picardes comme Abbeville, Ham, Péronne, Amiens, Thourotte, ou Saint-Quentin ont aménagé des plages artificielles au cœur de leur centre- ville. Abbeville et sa plage pour la 13ème année Du sable, des transats, on se croirait presque à la mer. Abbeville-plage est situé à peine à 20 km de la côte picarde et pourtant une partie des Abbevillois ne peut pas s’y rendre.

Abbeville Plage a ouvert ses portes vendredi 12 juillet jusqu’au 15 août. Tous les jours, de 10h30 jusque 19h, des animations tout public sont proposées dès l’âge de 3 ans. Une plage artificielle située au centre-ville, le long de la route de la mer, sur le square Argos porte Dubois près de la piscine et à proximité du parc de la Bouvaque. Beaucoup de touristes s’arrêtent avant d’aller sur la côte. La plage urbaine connait un vrai succès de fréquentation, 600 personnes viennent par jour la semaine et 800 personnes par jour sont accueillies le week-end. L’accès et libre et gratuit, "c’est une vraie volonté politique" « L’idée est de proposer aux personnes qui ne vont pas en vacances ou aux touristes de vivre un moment de détente, de créer un lien et une cohésion sociale », explique Ludovic Travet, responsable du service enfance jeunesse à la communauté d’agglomération d’Abbeville. Les quartiers prioritaires sont particulièrement ciblés mais « notre volonté est de toucher tous les publics. Au fur et à mesure des années, nous avons observé que le public est très varié, tous types de public en bénéficient ». Des activités pour tous les âges Des activités sont proposées dès le matin, des lectures pour les plus petits avec "câlin d’histoire" lue par les animateurs de la bibliothèque municipale. La lecture de livres est présente aussi dans les bassins d’eau ludique. Les Abbevillois peuvent également venir jouer avec des jeux de société et des livres à la récréathèque.



Des activités plus sportives, de l’accrobranche et le toboggan gonflable sont proposées. Des terrains de Beach-volley , un mini-golf , des transats sont mis à disposition. Chaque vendredi soir, sur scène des talents locaux Et le point d’orgue ce sont ces scènes d’expressions chaque vendredi des artistes et talents locaux peuvent s’exprimer.

Des plages en ville dans plusieurs villes picardes - A Thourotte : la plage est ouverte jusqu’au 28 juillet. Pétanque, bains de soleils, lecture de bande-dessinée structure gonflables et espaces de jeux pour les enfants de 6 à 4 ans, espace détente.



- A Ham les plages sont ouvertes jusqu’au 4 août



- A Saint-Quentin les plages sont ouvertes jusqu’au 2 septembre



- Un été à Amiens du 6 au 25 juillet, au parc Saint-Pierre