VIDEO. Quand la basilique de Saint-Quentin renaissait de ses cendres

Dévotion, sueur et trente ans de travaux

Personnes interviewées selon leur ordre d'apparition dans le reportage : -Bernard Delaire (Guide conférencier Président de l'Association des Amis de la Basilique) -Jean-Charles Cappronier (Historien de l'architecture de la reconstruction) -France Corcy (Guide conférencière habitante de Martigny Courpierre, Aisne)

Après les ravages de la Première Guerre mondiale, les églises du département sont dans leur grande majorité endommagées, voire réduites à l'état de poussière. Devant ses monuments partiellement ou entièrement détruits, se posent alors deux choix : bâtir de nouveaux édifices religieux, totalement différents de ceux qui jusque-là rythmaient les journées au son de leur cloche, ou bien reconstruire ces lieux de cultes dans l'esprit d'avant-guerre.Le département de l'Aisne penchera pour la seconde option en reconstruisant ses églises, non pas à l'identique, mais en respectant l'inspiration architectural de chacune. Gothique pour la plupart.Ce fut le cas de la basilique de Saint-Quentin. Victime des bombardements, en 1918, l'édifice ne résume plus qu'a des ruines, comme 80% de la ville. "La plupart des voûtes étaient effondrées, la crypte était éventrée par des obus, l'église avait brûlée, l'orgue avait disparu [...] Le mot restauration ne convenait plus, il s'agissait plutôt de reconstruction", rappelle Bernard Delaire, guide conférencier et président de l'association des Amis de la Basilique.Il faudra attendre une trentaine années de travaux pour voir de nouveaux la basilique trôner fièrement au milieu de la ville de Saint-Quentin sous le regard soulagé de ses fidèles.Retour sur cette longue et passionnante reconstruction à travers notre reportage diffusé pour la première fois le 17 avril 2010 :