Volley : Demirovic fier de la réaction de son équipe après la précieuse victoire de Saint-Quentin face à Saint-Nazaire

"Elle est magnifique. On était dans le dur pendant un mois et demi et de réagir et gagner comme ça après avoir été menés 2-0, c'est magnifique", lâchait soulagé l'arrière droit de Saint-Quentin, Eldin Demirovic à notre micro après une victoire au bout du suspense des siens samedi soir face à Saint-Nazaire.Cueillis à froid en début de rencontre, les Saint-Quentinois ont laissé filé les deux premiers sets (22-25, 27-29), avant de trouver, au pied du mur, les ressources pour retourner le match et remporter les trois sets suivants (25-22, 27-25, 15-13). "Sincèrement même si on perd le deuxième set on joue très bien. Ça tourne sur deux, trois petits détails donc on n'a pas paniqué. On a continué sur cette lancée en mettant un peu plus d'intensité et ça a fait la différence. On a aussi redressé le tir au service. Contre Saint Nazaire si tu ne sers pas bien, tu ne peux pas gagner," analysait Demirovic.En renversant Saint-Nazaire, les Axonais ont enrayé la spirale qui les plombait depuis le début de l'année en glanant une deuxième victoire en 2020. Ils restaient en effet sur trois défaites en quatre matches. Une dynamique qu'il faudra confirmer lors de la prochaine journée face à Martigues. A l'aller, Saint-Quentin s'était incliné 3-1.