Les salariés de Daunat qui ont fait grève peuvent-ils être licenciés ?

13 ex-grévistes de Daunat menacés de licenciement

Alors que la grève des salariés de l'usine de fabrication de sandwiches et de salades Daunat à Chambry a pris fin jeudi, 13 d'entre eux ont reçu un courrier ce samedi matin les informant leur mise à pied en vue d'une mesure de licenciement pour faute lourde. Le courrier ne mentionne aucun motif et précise que les salariés seront reçus lors d'entretiens individuels du 24 au 26 avril. En attendant, ils ne peuvent pas reprendre le travail.Maître Jean-François Dejas, bâtonnier de Laon, rappelle que "le droit de grève est garanti par la Constitution, c'est un droit fondamental."D'après l'inspection du travail, le seul motif valable pour licencier un salarié grévistes est la faute lourde (voir encadré). C'est ce dont parle la direction dans son courrier.Séverine Busin, déléguée CGT mise à pied, pense que "c'est le barrage qui nous est reproché. Mais il faut savoir que la direction ne nous a demandés de le retirer !"Le bâtonnier confirme que"Si les salariés ont le droit de faire grève au sein de leur entreprise, c'est autre chose que d'occuper illégalement des locaux et d'en interdire l'accès." En fait, Daunat peut considérer que l'action des grévistes avait pour but de nuire à l'entreprise. "Ça pose une question juridique intéressante. Dans la mesure où le blocage a pour but d'interdire le fonctionnement normal et régulier de l'entreprise, surtout pour une entreprise alimentaire, où l'urgence de travailler les produits est grande, on peut considérer qu'il y a matière à poursuites disciplinaires."Non.et c'est alors au conseil des prud'hommes de trancher.Oui. S'ils ont un statut particulier,Mais pour les licencier, l'entreprise devra en effet engager davantage de procédures. "Ils sont protégés par la loi, il faut donc demander des autorisations administratives quand on envisage des sanctions qui peuvent aller jusqu'au licenciement.", explique maître Dejas. "Et les sanctions doivent être validées par l'Inspection du travail."