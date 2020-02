Salon de l'agriculture : les jeunes de Crézancy préparent leur participation au Trophée National des Lycées Agricoles

Le lycée agricole de Crézancy se prépare pour le salon de l'agriculture

A quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, les étudiants en BTS du lycée agricole de Crézancy sont sur les starting-blocks. Manipulation, maîtrise des réseaux sociaux, mais aussi de la présentation en anglais, les jeunes paufinent leurs épreuves avant le jour J. Ils se préparent pour le TNLA, le Trophée National des Lycées Agricoles. Au total 54 lycées vont se confronter face au jury du salon. Il vise différents objectifs : valoriser le travail réalisé dans les établissements d’enseignement agricole pour la formation des élèves et valoriser l’enseignement technique, et l'enseignement d'expression. Durant les derniers entraînements, les conseils des professeurs sont très importants, car l'épreuve la plus importante du concours est la présentation de l'animal en français et en anglais. En 2019, l'équipe de Crézancy a terminé 6ème de sa catégorie.Le lycée de Crézancy est situé à 10 km de Château-Thierry, il accueille les élèves issus de lycée, de collège en classe de seconde générale, de seconde professionnelle et des étudiants titulaires d'un Bac Général, Technologique ou Professionnel.