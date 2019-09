Samoussy : lancement des travaux du plus grand parc solaire des Hauts-de-France

Données sur l'énergie solaire en Picardie

Comment expliquer ce retard ?

Somme 40 jours (961 heures)

Oise 40 jours (941 heures)

Aisne 42 jours (1003 heures)

Moyenne nationale 46 jours (1100 heures)

Le coup d'envoi des travaux de la future centrale solaire de Samoussy, à côté de Laon, dans l'Aisne, a été officiellement donné sur place. Ce parc de 100 hectares sera le plus important de tous les Hauts-de-France (1 des 4 ou 5 plus importants de France) et produira l'équivalent de la consommation de 40000 ménages chaque année. Une nouvelle perspective dans notre région où jusqu'ici l'ensoleillement était peu favorable à la rentabilité économique de ce type de projet, mais cela évolue (pas à cause du climat, mais du coût de production).Le solaire représente moins d’un pourcent de l’électricité consommée en Picardie. C’est trois fois moins qu’au niveau national. Mais de plus en plus de particuliers profitent des aides financières et autres crédits d’impôts pour installer chez eux des panneaux solaires. Ils sont 5787. On compte aussi 134 fermes solaires, ces centrales électriques construites sur des plusieurs hectares au sol ou sur de vastes toits de bâtiments.L’énergie solaire a besoin de soleil. La Picardie a affiché un ensoleillement inférieur à la moyenne nationale (voir chiffres ci-après).Ensoleillement (janvier-juin 2019)(source : L’Internaute.com d’après Météo France)La Picardie a aussi longtemps favorisé l’éolien. La Région souhaite soutenir et développer la filière solaire en Hauts-de-France et d’atteindre la couverture à 100 % des besoins énergétiques de la région par la production d’énergies renouvelables d’ici 2050.L'investissement de 70 millions a reçu le renfort en 3 semaines seulement, de plus d'un millions d'euros de financement participatif.