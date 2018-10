Sécheresse : les agriculteurs de l'Aisne tirent la sonnette d'alarme

Des pertes de rendements et des assurances qui ne couvrent pas tout



«On accumule plusieurs années de problèmes dans l'Aisne»

La zone de Thiérache également touchée par la sécheresse...

Les stocks de fourrages distribués par anticipation depuis juillet ou août

Inquiètudes, incertitudes... pour les mois à venir @usaa_02@JYBricout@ecvass02@LucieUSAA — Régis TRICOTEAUX (@RegisTRICOTEAUX) 2 octobre 2018

Tout le département est en déficit d'eau. «On a eu 50% moins d'eau sur la période de juin à maintenant», souligne Vincent Gandon agriculteur dans le sud du département, «et dans certains secteurs c'est encore moins» . «Les plantes manquent d'eau, elles ne lèvent pas, c'est le cas des betteraves, des pommes de terre, du maïs, du colza, et celles qui sont levées, elles sont peu développées et risque de ne pas passer l'hiver». Ajoute l'agriculteur.Si les agriculteurs ont souscrit une assurance pour risques climatiques, elle s'accompagne généralement d'une franchise de 25 à 30% . «Et la casse de matériel à cause du sol très dur n'est pas pris en compte par l'assurance témoigne Vincent Gandon. Un de mes voisins qui arrache des betteraves a du déjà changer pour 8 000 euros de pièces à cause de l'usure, habituellement cela lui coûte 2 000 euros, moi-même j'ai cassé du matériel car je n'arrive pas à rentrer dans le sol».Le manque de pluie de cette année vient accentuer les problèmes que rencontrent les agriculteurs de l'Aisne depuis 4 à 5 ans et pour certains, les plus fragiles, la situation est catastrophique. «Je suis entouré d'éleveurs, ils ont commencé à entamer depuis deux mois leurs réserves de fourrage d'hiver. Les pâtures sont toutes jaunes. D'ailleurs certaines bêtes ont commencé à perdre beaucoup de poids. Si une vache fait 100 kg de moins c'est une perte pour l'éleveur». Les agriculteurs de l'Aisne souhaitent que les pouvoirs publics restent attentifs à cette situation catastrophique en devenir et qu'ils prennent des mesures pour permettre aux exploitations de passer le cap.