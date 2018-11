Sécheresse : la consommation d’eau restreinte dans l’Aisne

Dans un communiqué publié le 31 octobre 2018, la préfecture de l’Aisne annonce avoir pris un arrêté pour restreindre la consommation d’eau : « Le déficit pluviométrique que connaît le département de l'Aisne depuis plusieurs semaines se poursuit. Après les bassins de l'Automne, de l'Ourcq et de l’Aisne, les seuils de déclenchement de mesure de restriction des usages de l'eau sont également franchis sur le bassin de la Serre. Le bassin de l’Aisne, placé jusqu’à présent en vigilance, passe en alerte ».Ces mesures de restriction concernent l’ensemble des usagers : particuliers, collectivités, industriels et agriculteurs. « Ces mesures de restriction seront aménagées en fonction de l'évolution de la situation hydrologique et météorologique dans les semaines à venir » précise la préfecture.Particuliers et collectivités sont invités à limiter les prélèvements d’eau. Les agriculteurs doivent irriguer leur culture seulement pendant les heures autorisées.Dans le bassin de l’Aisne, placé en alerte, l’arrosage des espaces verts et des terrains de sport est interdit. Celui des massifs et potagers n’est autorisé qu’avant 10 heures et après 18 heures.L'arrêté est consultable sur le site internet des services de l'État dans l'Aisne.