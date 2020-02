Sissonne : un couple agressé dans leur domicile par deux militaires

Un couple agressé par des militaires à Sissonne dans l'Aisne

Á Sissonne, dans l'Aisne, bien connue pour son important camp militaire, une violente agression s'est déroulée le week-end dernier au domicile d'un couple d'habitants. Un homme et sa compagne ont été frappés à de multiples reprises en présence de leur enfant de 8 ans. Deux militaires apparemment ivres présents pour des manoeuvres au Cenzub (la ville d'entraînement implantée au camp de Sissonne) sont mis en cause. Un événement jugé exceptionnel mais qui suscite une importante émotion dans la commune. Les deux militaires ont été interpellés. David a été hospitalisé, il souffre de contusions et d'une suspicion de fracture.