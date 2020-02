Site Haras d'Estrée à Chauny : la DREAL demande au préfet de suspendre l'activité

Chauny : incendie sur le site de la société Haras d'Estrèes

Un reportage de Rémi Vivenot, Marianne Cazaux, Léo Segala Intervenants : Lieutenant-Colonel Olivier Maury Commandant des opérations de secours; Denis Ropers Responsable sécurité usine

Dans la nuit du 23 au 24 janvier, des végétaux destinés à être transformés en compost ont brûlé à Chauny sur le site de la société "Haras d'Estrèes", provoquant un important incendie. Les sapeurs-pompiers venus de tout le département ont mis plus d'une semaine pour en venir à bout.Le dispositif de secours a été levé le mercredi 5 janvier. L'équivalent de 10 piscines ont été déversées sur le site, afin d'éviter la propagation. Aujourd'hui la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement des Hauts-de-France (la DREAL) demande au préfet de prendre deux arrêtés concernant se site : susprendre l'activité et mettre en demeure l'exploitant afin qu'il restaure son site en état sous un mois. "Des mesures qui s'appliquent dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) régime dont relève la société". Souligne la DREAL dans un communiqué de presse.L'origne de l'incendie n'était pas connu lors de notre reportage diffusé le 31 janvier dernier. Les fumées ont impactées les entreprises voisines dont l'usine chimique Dupont classée à risque Seveso 2.