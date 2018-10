A Soissons, une taxe sur les friches commerciales pour dynamiser le centre-ville

Reportage de Rémi Vivenot, Eric Henry, Nicolas Duchet. Avec Alain Crémont, maire (DVD) de Soissons, Olivier Gojo-Derasse, président des boutiques de Clovis, Frédérique Macarez, maire (LR) de Saint-Quentin, Hervé Halle, président des boutiques saint-quentinoises.

Trop de rideaux baissés. Un cœur de ville qui se vide. Ce constat, la ville de Soissons ne s’y résout pas et a décidé de mettre en place une taxe à destination des propriétaires de locaux commerciaux inoccupés depuis plus de deux ans. « On a mis en place ce dispositif en 2016, expose, maire (DVD) de Soissons. Il va s’appliquer au 1er janvier 2019. C’est 20% la première année, 30% la troisième et 40% la quatrième. »Toucher les propriétaires au porte-monnaie pour les forcer à aligner leur loyer sur le prix du marché : avec cette mesure, la mairie compte revitaliser son centre-ville tout en apportant un coup de pouce aux commerçants, parfois étouffés financièrement. « On a trouvé que c’était une bonne mesure qui permettait de maintenir certaines activités, approuve, président des boutiques de Clovis, que d’autres commerçants puissent s’installer avec un loyer correct, et que les commerces tiennent dans le temps. »Toujours dans l’Aisne, Saint-Quentin a été l’une des premières communes à expérimenter la mesure. La taxe y est appliquée depuis trois ans. Les loyers des commerces, eux, y ont baissé d’environ 30%. « Rue Emile Zola, il y a encore six mois on était à 12 commerces vacants, rappelle, président des boutiques saint-quentinoises. Cet été, beaucoup de propriétaires ont baissé leur loyer. Aujourd’hui, six ont été repris ou sont en cours de reprise. Donc pour moi c’est une très bonne initiative. »Face à la double concurrence d’internet et au développement des zones commerciales, la protection des boutiques de centre-ville est devenu une priorité pour certaines municipalités. Saint-Quentin et son agglomération ont ainsi décidé d’accompagner les mesures à destination des propriétaires d’une baisse de 10% de leur part de taxe foncière sur les commerces.