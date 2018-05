4 jours de Dunkerque : seulement deux étapes en Picardie

© 4 jours de Dunkerque

Les 4 jours de Dunkerque à Soissons

La deuxième étape de la course cycliste avait lieu dans l'Aisne avec une arrivée à Soissons. - France 3 Picardie - Eric Henry et Christelle Sivatte

Avant il y avait le tour de Picardie, mais fusion des régions oblige, désormais, on parle de "Grand prix Hauts-de-France".Seulement, mis à part une étape dans l'Aisne et un départ à Fort-Mahon ce jeudi, les épreuves se déroulent majoritairement dans le Nord et le Pas-de-Calais. Selon les organisateurs, 22 villes de l'Oise auraient été sondées pour accueillir les 4 jours qui en font désormais 6. Sans succès...Le maire de Soissons, lui, a accepté de débourser 38 000 euros pour accueillir une arrivée. "Quand on voit le retentissement des 4 jours de Dunkerque au niveau international, je pense qu'aujourd'hui, on parle de Soissons de manière très positive", confie Alain Crémont, le maire de la ville.L'an prochain, les organisateurs disent vouloir mettre à l'honneur les 5 départements des Hauts-de-France. C'est l'une des conditions de la région qui verse 200 000 euros de subvention à l'épreuve.Ce jeudi, le départ de la 3e étape se fait à Fort-Mahon dans la Somme à 12h20.