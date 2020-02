Affaire Pilarski - L'ADN des chiens toujours pas analysé : “ce n'est pas surprenant”, pour l'avocate des parents d'Elisa

Fantasme collectif

"Ca ne me surprend pas. Je n'ai aucune communication officielle. Mais si c'est le cas, ça ne me surprend pas. Ca ne surprend pas que les analyses n'aient pas encore été faites. Et que leur coût soit énormissime, réagit Me Caty Richard, l'avocate de la famille d'Elisa Pilarski. Et à mon avis, c'est bien plus élevé que le chiffre avancé. Mais c'est la procédure : le juge d'instruction doit demander un devis avant de lancer des analyses ADN. Maintenant, ce n'est pas à moi de vous dire que 3 mois, c'est long".Trois mois après les faits, les prélèvements ADN et salivaires des 67 chiens possiblement impliqués dans la mort d'Elisa Pilarski n'ont toujours pas été analysés selon France Info . En cause : le coût des ces analyses, estimé à plus de 100 000 euros. Trop cher pour la justice. Même pour une affaire aussi hors norme que celle de la mort d'Elisa Pilarski.Pour Me Richard, le problème n'est pas que ces analyses n'aient pas encore été confiées à un laboratoire. "Le problème, c'est qu'il y a une espèce de fantasme collectif autour de cet ADN, explique l'avocate. Et il a été à tort au coeur du dossier. Il ne faut pas surestimé la preuve scientifique surtout dans ce type de faits. J'ai été la première à dire par exemple que Curtis (le chien de la victime sur place le jour des faits, ndlr) avait probablement léché sa maîtresse après qu'elle a été agressée. On peut obtenir des éléments autrement qu'avec ces analyses".Et de conclure : "quand on a entendu dire que les résultats tomberaient en février, je savais que ce n'était pas possible. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les gens sont tous persuadés que si c'est aussi long, c'est parce qu'il y a un complot, que c'est louche. Tout ça, ce ne sont que des rumeurs. Il faut arrêter avec les rumeurs. Ca fait un mal fou".Une position partagée par Me Guillaume Demarcq, l'avocat du maître d'équipage de chasse à courre Sébastien Van Den Berghe : "l'ADN ne prouverait qu'un contact entre le corps ou tel ou tel chien. Ca ne prouvera jamais si c'est post ou ante mortem. Et donc quels chiens ont mordu. On mise trop sur ces analyses". Pour lui, il y a d'autres éléments dans le dossier qui peuvent permettre de savoir ce qui s'est passé le jour de la mort d'Elisa.Des prélèvements sur les 62 chiens de la chasse à courre engagée ce jour-là et sur les 5 chiens qui possédaient la victime de 29 ans et son compagnon avait été effectués.Le juge d'instruction de Soissons, en charge du dossier, a donc demandé un devis à un autre laboratoire. Ce qui retarde d'autant l'enquête. Le 12 février dernier, il s'est rendu sur les lieux du drame, à Saint-Pierre-Aigle, accompagnée des principaux témoins et de leurs avocats . En confrontant Christophe Ellul, le compagnon de la victime, et Sébastien Van den Berghe, le maître d’équipage du « Rallye La Passion » qui organisait une chasse à courre en forêt de Retz ce jour-là, elle espérait y voir plus claire dans leurs déclarations divergentes.Une information judiciaire a été ouverte contre X pour homicide involontaire par imprudence.