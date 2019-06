Aisne : fusils, pistolets, sabres, épées... L'individu possédait un arsenal à son domicile

Convoqué au tribunal en décembre

Les gendarmes ne s'attendaient sûrement pas à faire une découverte aussi impressionnante. Appelés dans la soirée du dimanche 23 juin pour régler un différend de voisinage armé dans la commune de Chéry-Chartreuve, située entre Soissons (Aisne) et Reims , les militaires de Braine ont mis la main sur un arsenal d'armes à feu au domicile de l'homme concerné.Fusils, pistolets, arc, flèches, balles, coup de poing américain, sabres, épées... Au total, environ une trentaine d'armes à feu et d'armes blanches ont été trouvées. Dans le lot, seules deux armes étaient d'authentiques armes. Il s'agissait de deux carabines 22 LRL'individu en question ne semblait pas être légalement disposé à posséder de telles armes puisqu'une perquisition à été effectuée. L'arsenal a ainsi "été saisi et va être détruit"."L’individu sera quant à lui convoqué devant la justice" en décembre prochain, ont indiqué les gendarmes.