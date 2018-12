Aisne : la permanence d'un député LaREM vandalisée à Chauny en marge de la manifestation des Gilets jaunes

© Rémi Vivenot / France 3 Hauts-de-France

À Chauny (Aisne), la permanence du député La République en marche Marc Delatte a été vandalisée, samedi 8 décembre. Sur la façade vitrée du bâtiment, situé rue du Maréchal-Leclerc, on distingue principalement une insulte, accompagnée de la mention "démission" et d'une signature, "gilet jaujaune" (sic).Ces inscriptions à la bombe de peinture blanche auraient été réalisées dans l'après-midi, en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Une plainte a aussitôt été déposée par l'élu et une enquête a été ouverte pour déterminer le ou les auteurs des tags, indique la gendarmerie.Les forces de l'ordres ajoutent que les manifestations des Gilets jaunes se sont déroulées sans heurts samedi 8 décembre dans le département de l'Aisne, cette dégradation exceptée.