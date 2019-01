Des contraventions dans les boîtes aux lettres de gilets jaunes du Soissonnais

Pendant les fêtes, près de trente Gilets jaunes du Soissonnais ont reçu des contraventions suite à leurs actions sur les rond-points, en particulier celui de l'Archer. Des cadeaux de Noël dont les militants se seraient bien passés et que la plupart entendent contester.D'après les Gilets jaunes, les contraventions continuent d'affluer.. Une somme importante que beaucoup de manifestants auront du mal à payer : "il y a des gens qui sont au RSA, il y a des gens qui sont à la retraite, des gens qui sont au chômage,quelque part" précise Alexandre Dos Santos, porte-parole des Gilets jaunes de Soissons.Les intéressés entendent bien contester leurs amendes. Elles devront dans tous les cas être établies de manière précise par l'agent verbalisateur, comme l'explique l'avocat Maître Ludovic Broyon : "On va lui demander est-ce qu’il a bien noté les coordonnées de la personne, est-ce qu’il a bien vérifié l’identité, et si cet agent-là ne l’a pas fait, il peut y avoir des nullités ou alors le ministère public n’arrive pas à prouver la culpabilité de la personne. On est présumé innocent, donc tant que le ministère public ne prouve pas, vous allez être relaxé".En attendant les suites éventuelles, les Gilets jaunes de Soissons ont lancé une cagnotte sur internet pour aider ceux qui peineraient à régler leur PV.