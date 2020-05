Coronavirus : “mélodie confinée”, la composition originale spéciale confinement de l'orchestre de l'harmonie de Soissons

Garder contact

Après avoir repris la bande originale de Lalaland à distance, l’orchestre d’harmonie de Soissons s’est lancé un nouveau défi. "Il y a beaucoup de vidéos d’orchestres sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu’il fallait être original" explique Pierre Lemaire. En plein confinement, le chef d’orchestre a composé un morceau inédit de 2 minutes et 10 secondes. Il a envoyé les partitions à chaque musicien de la formation, qui étaient ensuite invités à jouer le morceau depuis chez eux en se filmant."Je me suis inspiré du moment pour écrire le morceau. Il fallait que ce ne soit pas trop difficile car il n’y a pas de répétions. J’ai écrit quelque chose qui sonne facilement, avec une mélodie qui reste dans la tête, assez joyeuse" raconte le chef d’orchestre, qui a composé le morceau en seulement une journée.Au total, 34 des 40 musiciens de la formation se sont prêtés au jeu et ont envoyé une vidéo d’eux en train de jouer. L’assemblage et le montage du clip final a duré environ une semaine.D’habitude, les membres de l’orchestre se retrouvent chaque vendredi soir pour répéter. Mais depuis le début du confinement, chacun est contraint de jouer seul. "Cette vidéo nous permet de garder du lien, ajoute Pierre Lemaire. Ça permet de sortir les instruments de leur housse et de se lancer un défi. Après tout, le but de la musique, c’est de jouer tous ensemble. Avec cette initiative, on prouve que l’orchestre continue d’exister".Pour le moment, l’harmonie de Soissons a annulé toutes ses représentations jusqu’au mois de juin. Les musiciens espèrent remonter sur scène le plus vite possible, dès que la situation le permettra.