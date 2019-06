A Belleu, elle laisse son bébé dans sa voiture par 30°C : une Soissonnaise mise en examen

À l'intérieur, un gain de 10°C en dix minutes

Les clients de l'Intermarché de Belleu (Aisne), tout près de Soissons, ont fait une découverte surprenante, ce mardi 25 juin. Vers 9h30, une dame a remarqué la présence d'un bébé de six mois à l'intérieur d'une voiture verrouillée garée sur la parking de la grande surface. À l'extérieur régnait alors une température de 29°C.Alertée, la police de Soissons a été dépêchée sur place. Après quelques minutes d'annonces aux haut-parleurs de l'Intermarché, les agents décident de fracturer la vitre arrière gauche du véhicule, appuyés par un médecin du SMUR, afin de secourir le nourisson, heureusement indemne.Arrivée à ce moment-même, la maman de l'enfant abandonné dans la voiture a été interpellée. Elle a été déférée au parquet de Soissons dans l'après-midi et poursuivie pour mise en danger d'autrui sur mineur de 15 ans. Elle risque 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.Selon la police, ces opérations de secours liées à la chaleur concernent d'habitude plutôt les animaux, qui sont laissés par leurs maîtres dans les voitures ou sur des balcons. Sachez que la température à l'intérieur d'une voiture laissée en plein soleil montre très rapidement grâce à un effet de serre. Par une chaleur extérieure de 29°C comme le cas de l'incident de Soissons, l'atmosphère dans l'habitacle peut atteindre 39°C en 10 minutes, 50°C en 20 minutes, voire 60°C en une heure.