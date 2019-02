Les gares de Soissons et de Villers-Cotterêts améliorent l’accessibilité aux trains des personnes à mobilité réduite

Les travaux engagés dans les gares de Villers-Cotterêts et de Soissons ont pour objectif de faciliter les déplacements et l’accès aux trains pour tous les usagers et notamment les personnes à mobilité réduite comme les personnes âgées, personnes avec poussette ou bagages ou présentant un handicap moteur ou visuel.



Ces travaux ont débuté le 7 janvier dernier pour un montant de : 8,3 millions d'euros. Ils consistent notamment à installer deux ascenseurs dans les souterrains de chacune des gares. De mettre aux normes l'éclairage et la signalétique. De rehausser et rénover les quais et de mettre en place des bandes d'éveil à la vigilance.



Dans la Région, 20 gares sont déjà rendues accessibles à la totalité des voyageurs. D’ici la fin d’année 2019, Templeuve-en-Pévèle, Lille-Flandres et Arras connaîtront également des travaux visant à améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite.