Les gilets jaunes interdits de manifester sur des ronds-points à Soissons

#Sécurité #Aisne prise d'un arrêté préfectoral interdisant de manifester sur voie publique samedi 4 mai 2019 à Soissons (rd-pt Archer et rd-pt route de Chevreux). Pour plus d'informations https://t.co/RCwSeeeRwU pic.twitter.com/yHFaEgw6Vn — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) 2 mai 2019

Dans un communiqué publié le jeudi 2 mai, le préfet de l’Aisne annonce avoir pris un arrêté d’interdiction de manifestation sur la voie publique concernant plusieurs ronds-points de Soissons. Il s’agit notamment des ronds-points de l’Archer et de deux-ronds-points situés sur la route de Chevreux. L’interdiction de manifester est valable dans un rayon de 500 mètres autour de ces trois sites.Depuis le 17 novembre, ces ronds-points sont occupés par des gilets jaunes. Mais la préfecture déplore de nombreux incidents ayant émaillés ces manifestations spontanées : un accident mortel, des entraves à la circulation, des feux de palettes, des agressions, des jets de projectiles et des piétons sur les voies. « Un risque sérieux en matière de sécurité routière, tout particulièrement sur le rond-point de l’Archer où se croisent deux des axes les plus fréquentés du département avec un trafic de plus de 20 000 véhicules par jour » précise le communiqué.L’arrêté d’interdiction de manifester sera valable pendant 24 heures à partir du samedi 4 mai à 8h. « Les organisateurs s’exposent à six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende » ajoute la préfecture. Les manifestants, eux, risquent une contravention de 135 euros.