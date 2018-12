Gilets jaunes : le maire de Soissons dénonce des “méthodes de voyous” après que son portail a été cadenassé

Chaînes, cadenas et un gilet jaune noué pour toute signature. Le maire (DVD) de Soissons affirme ce mardi matin avoir trouvé le portail de son domicile entravé. Remonté,a posté sur sa page Facebook une photo accompagnée d'un texte dénonçant une "tentative d'intimidation" et des "méthodes de voyous". "Sachez que si votre colère est légitime, la manière dont elle s’exprime est allée trop loin", écrit-il en s'adressant aux auteurs.L'élu rappelle qu'une rencontre a eu lieu avec des gilets jaunes soissonnais à la Sainte-Barbe, début décembre. "S’en prendre ainsi personnellement à des femmes et des hommes qui s’engagent pour trouver, au niveau qui est le leur, des solutions aux problèmes de leurs concitoyens interroge, pour le moins, votre légitimité et votre action", souligne l'élu.