Le Grand Cirque Rome à Soissons pour 17 représentations

Le cirque Rome a prévu 7 représentations à Soissons

Le Grand Cirque de Rome n'avait plus posé ses valises à Soissons depuis 6 ans. Et dans chaque nouvelle ville, la famille Dumas est très attendue. Et surtout ses fauves tous nés en captivité, et élévés au biberon. En tout le cirque possède une cinquantaine d'animaux.Au programme également du nouveau spectacle du cirque, des numéros d'artistes 25 au total qui proposent aux petits mais aussi aux plus grands un spectacle de 2h10. Le cirque a prévu 7 représentations à Soissons jusqu'au 17 février prochain.