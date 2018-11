Grève totale votée par les avocats du barreau de Soissons

Les contentieux des pensions alimentaires pourraient être tranchés directement par le directeur de Caisse d’allocations familiales (CAF), sans juge

A terme, la baisse de activité du tribunal de Soissons pourrait mener à sa fermeture.

Les avocats des Hauts-de-France en grève

Avec maître Gwenaëlle Vautrin, bâtonnier de Compiègne ; Maître Philippe Vignon, bâtonnier de Saint-Quentin et Frédérique Macarez, maire (LR) de Saint-Quentin. Un reportage de Quentin Carudel, Julien Lanchas et Sylvie Huc.

Les avocats du barreau de Soissons, dans l'Aisne ont voté une opération « Justice morte ». En plein examen du projet de réforme de la justice, par l'Assemblée Nationale, les comparutions sont renvoyées. Les magistrats et les greffiers du Tribunal sont solidaires de cette action.La mesure emblématique de la réforme de la justice, porté par la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, est la fusion administrative des Tribunaux de Grande Instance (TGI) et des Tribunaux d'Instance (TI). Les avocats du barreau de Soissons craignent de voir délocaliser vers Laon ou Saint-Quentin, des affaires qui jusqu'ici étaient traitées à Soissons. Et parfois même, être réglées directement par les administrations précise Laurent Landry, futur bâtonnier de Soissons.Les avocats dénoncent une justice à deux vitesses où les citoyens devront effectuer des déplacements de 80 à 100 km pour se rendre au tribunal. Ils pointent aussi une réforme qui va "porter atteinte à l'accès au droit des justiciables, notamment des plus fragiles". Car le projet de loi prévoit la dématérialisation totale des procédures, de la plainte au jugement. Des démarches que les habitants les plus vulnérables de l'arrondissement de Soissons ne pourront effectuer, estime Laurent Landry.Cette grève s'inscrit dans un mouvement de protestation nationale. Les avocats de France dénoncent une justice qu'ils jugent "déshumanisée" au service d'une logique qui serait "purement comptable". Une nouvelle assemblée générale se tiendra au Tribunal de Soissons, le lundi 26 novembre à 9h. Les avocats pourraient envisager de donner une suite à ce mouvement de grève.