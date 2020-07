Un homme de 25 ans retrouvé mort après une sortie de route, sur la Nationale 2 à Soissons

L'accident se serait produit vers minuit, dans la nuit de lundi à mardi. Mais ce n'est que 10 heures plus tard que la voiture, et le corps d'un jeune homme de 25 ans, ont été découverts sur le bord du contournement de Soissons (N2), au niveau de Belleu.L'automobiliste a vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, tapant dans un arbre et faisant plusieurs tonneaux. Son corps a manifestement été éjecté de la voiture.Selon nos confrères de L'Union, le jeune homme était originaire de Soissons, et c'est un agent de la DIR Nord du centre de Bucy qui aurait fait par hasard la macabre découverte ce matin.Des témoins indiquent que la victime avait quitté son domicile hier soir vers 23h. La raison de l'accident reste inconnue et on ne sait pas encore si le jeune homme était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants.