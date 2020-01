Idées de sorties dans l'Aisne, l'Oise et la Somme pour le week-end des 18 et 19 janvier 2020

© Ville de Péronne

Le Salon du Livre de Péronne est "le" rendez-vous culturel du début d’année dans l'est de la Somme. Objectif : favoriser l'éveil culturel et valoriser la lecture grâce à des rencontres.Et pour sa 31e édition, la ville de Péronne vous invite à rencontrer et découvrir le Japon et la littérature japonaise grâce à laVous pourrez échanger avec les auteurs lors de, découvrir les dernières publications, et de nouveaux auteurs. Au programme également : une(atelier manga, atelier origami, lectures de kamishibaï, stand de jeux de société, initiations aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh et Dragon Ball Z avec l'association Ultima Cartes).C’est à l’Espace Mac Orlan de Péronne samedi 18 janvier de 11h à 19h et dimanche 19 janvier de 10h à 18h. EtLes infos et le programme sont à lire sur le site de la ville de Péronne Pour la, la Nuit de la lecture vous invite à vous rendre dans les bibliothèques et les librairies, mais aussi les musées, les centres culturels, les établissements scolaires, les hôpitaux… Objectif de l’événement : célébrer, partout et pour tous, le plaisir de lire.+ 5.000 animations gratuites sont proposées en France essentiellement le samedi 18 janvier, + 400 dans les Hauts-de-France :avec des auteurs,littéraires ou jeux d’évasion,pour le jeune public,ou encoreà la lampe torche…Tout le programme est à découvrir sur le site du Ministère de la Culture . Et n'hésitez pas à zoomer sur la carte proposée pour découvrir l'ensemble des propositions: découverte de la, en cours de reconstitutionLa rose de la cathédrale de Soissons soufflée il y a 3 ans par une tempête est désormais exposée à l'abbaye Saint-Léger de Soissons. Elle restera en place un an sur place : vous pouvez la découvrir pour la 1ère fois ce week-end.Rendez-vousà la cathédrale de Soissons pour uneréassemblés.Quelques informations complémentaires et tarifs sur le site de Grand Soissons Tourisme Dans le cadre de la, le SILO U1, centre culturel de la ville, développe des ateliers de pratique artistique : atelier décor urbain et images animées, dessinez sur les murs du SILO U1 une ville et ses habitants, créez un animal en mouvement sur le principe du "Thaumatrope"., à partir de 6 ansInscriptions au 09.72.62.37.31Infos au même numéro et sur le webzine d'informations de Château-Thierry Les Concerts de Poche font leur rentrée 2020 dans l'Aisne avec un concert le. Au programme : musique classique avec Brahms et Fauré.L'association a pour but de rendre accessibles à tous la musique classique et le jazz en emmenant les plus grands artistes dans des salles de proximité (ici la salle polyvalente), à petits prix (6€ plein / 3€ réduit) et en organisant en amont de chaque concert des ateliers avec les habitants.Informations et réservations sur le site des Concerts de Poche ou au 06 76 61 83 91Bon week-end !