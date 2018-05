Soissons : il renverse des enfants en scooter et prend la fuite

Le scooter roulait sur le trottoir du boulevard de Presle, aux alentours de 19h30, quand il a percuté les enfants. Le petit garçon de 4 ans s'en sort avec une fracture au visage et la fillette de 7 ans avec des blessures au genou, au poignet et à l'épaule. Les deux ont été conduits à l'hôpital de Soissons.



Le conducteur du scooter n'a pas daigné s'arrêté et a pris la fuite avant que les parents n'aient le temps de noter la plaque d'immatriculation.