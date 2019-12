Jeune femme tuée par des chiens en forêt de Retz : la piste du malinois écartée

Il y a un peu plus d'un mois, Elisa Pilarski trouvait la mort en forêt de Retz, sur la commune de Saint-Pierre-Aigle, dans l'Aisne. La jeune femme, enceinte de 6 mois, avait succombé à plusieurs morsures de chiens. Les enquêteurs s'étaient alors intéressés à plusieurs scénarios, dont celui d'une altercation avec un promeneur et son malinois. La jeune femme l'avait évoquée sur son profil Facebook. Cette piste a aujourd'hui été écartée, selon une source proche de l'enquête. Une source qui nous confirme une information de BFM. Recherché par la gendarmerie, l'individu a été interrogé et mis hors de cause par les enquêteurs : ses horaires ne collent pas avec ceux du décès de la jeune femme de 29 ans. Pour Me Caty Richard, l'avocate de la famille que nous avons contactée, cette annonce n'est pas une surprise. "Ce n'était pas une piste privilégiée lors des investigations", confie-t-elle.Deux autres pistes se profilaient lors des investigations : celle du chien de la victime, Curtis, et celle d'une chasse à courre qui avait lieu le même jour sur les lieux et rassemblait une soixantaine de chiens. Des prélèvements ADN effectués sur 63 chiens sont actuellement analysés mais il faudra attendre le mois de février pour en connaître les résultats.