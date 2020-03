Résultats des municipales à Soissons : Alain Crémont réélu au premier tour

3 candidats en 2014, 5 en 2020

Municipales 2020 : fiche d'identité de Soissons

Sébastien Le Fur - France 3 Hauts-de-France

Deux candidats sur les mêmes terres

Il n'a pas eu à attendre le second tour. Alain Crémont (DVD), a été réélu dès le premier tour des élections municipales à Soissons. Crédité de 59,4%, sa liste obtient 29 sièges. Suivent ensuite les listes de Franck Delattre (DVC-ALLIES) : 15,4%, Sébastien Lange (PCF) :7,4%, Philippe Abbas (LFI) : 5,2%. Les deux premiers nommés héritent chacun de deux sièges. Les deux derniers obtiennent de leur côté, chacun un siège.Dans le contexte du coronavirus, seulement 33,3% des inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote de Soissons.Arrivé en tête au 1er tour en 2014, Alain Crémont était finalement élu face au maire sortant Patrick Day avec 45,55% des suffrages. Ce nouveau venu en politique refait basculer la mairie à droite.Lors de sa campagne pour les municipales de 2020, Alain Crémont s'est félicité de la baisse du taux de chômage, de 13,7% à 11,4% (équivalent à la moyenne du département) entre 2014 et 2019 (la 2e plus forte baisse du département), du taux de commerces vacants en centre ville de 9,9% contre 13,2% en France.D'autant plus que l'offre de la droite et du centre est dispersée entre deux candidats : le maire sortant Aain Crémont, DVD, investi par aucun parti et Franck Delattre, conseiller municipal d'opposition soutenu par LREM. Premier secrétaire fédéral du PS dans l’Aisne, il a été exclu du parti le 24 septembre 2019 à cause du soutien de LREM. Sur sa liste, le député Marc Delatte figure en 3ème position.Les autres candidats sont de nouvelles tête de liste : Alain Reyt, pour le Rassemblement national, Philippe Abbas, secrétaire adjoint CGT hopital de Soissons, pour La France Insoumises et Sébastien Lange qui mène une liste d’union PC, PS, EELV, PRG.