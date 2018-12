Neige et verglas : vigilance jaune dans la Somme, l'Oise et l'Aisne

Par des températures négatives, la perturbation donne des pluies verglaçantes entre #Normandie, #Mayenne, #Sarthe et @RCValdeLoire. Progression du risque de #verglas vers l'est ces prochaines heures.

L'ensemble des Hauts-de-France est concerné par la vigilance jaune neige et verglas établie par Météo France ce samedi. Dans les trois départements picards, l'avertissement court jusqu'à la nuit prochaine. Les températures devraient se radoucir dès dimanche, avec des maximales attendues entre 7 et 10°C dans la région.L'apparition de pluies verglaçantes est attendue en Normandie, en Mayenne, dans la Sarthe et l'ensemble de la région Centre-Val de Loire ce samedi matin. Selon les prévisions de Météo France, elles devraient atteindre l'Oise et la Somme au début de l'après-midi, avant de se déporter sur l'Aisne. Quelques flocons pourront aussi faire leur apparition à l'est du département.Une attention particulière est donc recommandée sur les routes. De même, Météo France conseille d'"être attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau".Huit départements ont également été placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France. Il s'agit de la Mayenne, le Calvados, l'Orne, la Sarthe, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher.