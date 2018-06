Record : un silure de 2m27 pêché dans l'Aisne

Un record du monde à 2m74

"Il s'agit du". Le 23 juin dernier, un silure glane dea été. "Il a été pêché sur l'aire de l'association agréée de pêche et de protection du milieux aquatique ( AAPPMA ) de Soissons", précise Noël Follet de la Brigade prévention pêche La prise du poisson d'eau douce, bien connu des pêcheurs de la région, a été "", explique Noël Follet. "Pour approuver un record, on demande la présence d'un témoin, des photos à l'appui et on contrôle les dires car il y a toujours des petits malins", détaille le garde pêche.L'auteur de cette prise s'appelle Valerio Pereira. Sur son profil Facebook, le pêcheur a publié une série de clichés où l'on peut constater. A titre de comparaison, le silure glane mesure environ laMais comme le requin, le silure glane a: mangeur de canetons, agresseur de baigneurs... la liste de reproches est longue. Cependant la brigade prévention pêche insiste, ce gros poisson "n'est pas considéré comme nuisible".Valerio Pereira, lui, a décidé de le, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.Avant ce nouveau record départemental, en septembre 2017, un silure glane de 2m15 de long avait été homologué comme le plus gros jamais attrapé dans l'Aisne. Fier, l'auteur de la prise avait décidé, contrairement à d'habitude et a Valerio Pereira, de ne pas relâcher le poisson.Leest lui détenu par un Français, Jean-Christophe Conéjéro, depuis septembre 2017, avec un, pêché dans les eaux du Tarn .