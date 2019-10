La préfecture de l'Aisne interdit tout rassemblement de Gilets jaunes sur plusieurs ronds-points de Soissons

le rond-point de l’Archer à l’intersection des RN2 et RN31, situé sur la commune de Soissons et dans un rayon de 500 mètres autour de ce site ;

le rond-point à l’intersection de la route de Chevreux et de la D1, situé sur la commune de Soissons et dans un rayon de 500 mètres autour de ce site ;

le rond-point à l’intersection de la route de Chevreux et de la ZAC des Moulins, situé sur la commune de Soissons et dans un rayon de 500 mètres autour de ce site ;

le rond-point à l’intersection de la RN31 et D6 situé sur la commune de Mercin-et-Vaux et de Pommiers et dans un rayon de 500 mètres autour de ce site;

le rond-point à l’intersection de la RN31 et D951 situé sur la commune de Venizel et dans un rayon de 500 mètres autour de ce site.

« Quand il y a des feux de palettes ou de pneus et des rassemblements sur des zones, où la circulation est dense, ça peut vite devenir dangereux pour les automobilistes et pour les manifestants ». C'est par la sécurité publique que les services de la préfecture de l'Aisne justifient l'arrêté pris ce jeudi 3 octobre interdisant toute manifestation sur cinq poids-points de Soissons. Nommément visés, les rassemblements de Gilets jaunes qui reprennent de l'ampleur depuis plusieurs soirs aux abords de la ville.Dans un communiqué, la préfecture de l'Aisne explique que « plusieurs incidents graves, se démarquant par leur dangerosité et leur répétition, sont survenus (...) depuis le début du mois de septembre ». L'arrêté prend effet ce jeudi 3 octobre et est en vigueur jusqu'au dimanche 6 octobre.Les cinq ronds-points concernés par cette interdiction sont :« Un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place pour veiller au respect de l’arrêté d’interdiction, précise la préfecture. Les organisateurs s’exposent, dans les conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Toute personne contrevenant à l’interdiction de manifester dans la zone concernée s’exposera à une contravention de 135 euros. »Le dernier arrêté préfectoral interdisant manifestations et rassemblements de Gilets jaunes dans l'Aisne date de fin juin 2019. Il concernait la même zone géographique.