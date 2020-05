Projet d'eco-caserne : les pompiers de Soissons vont installer des ruches au centre de secours

Deux apiculteurs parmi les pompiers



Appel à contribution

C'est dans un endroit un peu particulier que les abeilles vont pouvoir élire domicile. Les pompiers de la caserne de Soissons ont décidé d'installer des ruches directement sur leur terrain. "Elles devraient être mises en place mi-mai", affirme le commandant Jean-François Fortier, chef du centre de secours, par rapport à la période, il faudrait qu'on ait rapidement les essaims dans les ruches."Les premières ont été financées par l’association des jeunes sapeurs pompiers et l’amicale des pompiers. Mais le projet ne s'arrête pas là. "On aimerait aussi planter des fleurs et des arbres fruitiers", ajoute-t-il.L'idée peu commune est partie d'une discussion à la machine à café. "On avait déjà comme projet d'embellir le site, et on s'est dit que l'on avait de quoi faire avec l'espace que l'on a en extérieur", explique le chef du centre.Pour s'occuper des abeilles, les pompiers ont de la chance puisqu'ils comptent parmi eux deux apiculteurs. "Après il ne s'agit pas de faire de la production, c'est de l'apiculture de sauvegarde", précise le commandant Fortier. Idem, si le projet des arbres fruitiers aboutit, les fruits récoltés pourraient être donnés à des associations.Si les pompiers veulent être prêts pour effectuer les plantations à l'automne, il faut désormais préparer le terrain. "On fonctionne en phase, on recense à chaque fois nos besoins et on voit ce qu'il est possible de faire, par exemple nous avons abattu certains arbres, mais désormais il nous faudrait une rogneuse de souche", explique Jean-François Fortier."On aimerait pouvoir montrer tout ça aux prochaines portes ouvertes l'année prochaine", poursuit-il. "Plus tard, lorsque l'on accueillera des classes, ce serait aussi l'occasion de sensibiliser les enfants à la biodiversité."Pour pouvoir aider les pompiers à mener à bien leur projet d'éco-caserne, une cagnotte est en ligne depuis une semaine.