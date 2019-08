Retrouvailles pleines d'émotions entre une Axonaise et sa sœur américaine

Une photo, c'est le seul souvenir qui lui reste de son père qu'elle n'a jamais rencontré. La maman de Jocelyne Nattier a toujours refusé de lui en parler. Pourtant, tout son entourage connaissait son histoire. "Tout le monde savait que mon père était américain. On habitait dans un petit village. Ma mère m'en a jamais parlé. À notre époque, on ne demandait pas, c'était tabou", déplore Jocelyne Nattier.Ce sont ses enfants qui tentent des années plus tard de retrouver les traces de leur grand-père, aujourd'hui décédé. Ils découvrent alors Reta Barefield, la fille du soldat. Avec Reta, Jocelyne agrandit sa famille, heureuse de tout le bonheur et la tendresse que cette relation lui procure.Reta vient de passer une semaine chez Jocelyne. Autour d'un album de famille qu'elle a apporté, elles évoquent leurs souvenirs et rattrapent le temps perdu."C'était spécial et vraiment très important pour moi qu'elle sache qu'on est une famille parce que la famille, c'est tout" se réjouit Reta.