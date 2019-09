Le Soissonnais Franck Delattre exclu par le bureau national du PS

© Capture communiqué de presse PS Aisne

Soutenu par LREM pour les municipales de 2020, le premier secrétaire fédéral axonais du PS, Franck Delattre a été exclu mardi soir par le bureau national du PS.Dans l'Aisne, on s'achemine vers une liste d'union de la Gauche. Ses amis politiques lui reprochent son virage vers LREM. Membre du PS depuis 2016, Franck Delattre a été élu à la tête de la fédération de l'Aisne en mars 2018. Auparavant, il avait assumé différentes fonctions départementales et régionales au sein du parti des Verts puis d’EELV.En juin dernier, Franck Delattre avait été prié de rentrer dans le rang par les membres du bureau fédéral de l'Aisne. Dans un communiqué de presse, en date du 11 juin 2019, la section axonaise reproche à son patron "des manoeuvres politiques" qui mènent à une alliance avec La République En Marche. "On ne peut pas se revendiquer socialiste, demander davantage de justice sociale et faire allégeance à la LREM", avertissent les membres de la section axonaise du PS.