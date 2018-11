Soissons : l'adolescente qui avait accouché chez elle mise en cause dans la mort de son nouveau-né

Le tribunal de grande instance de Soissons a ouvert une information judiciaire, mercredi 28 novembre, pour "homicide sur mineur de 15 ans". Le parquet suspecte une jeune fille de 14 ans d'avoir donné la mort à un nourrisson un mois plus tôt.



Le 30 octobre, la mineure se rend au centre hospitalier de Soissons pour des douleurs vaginales. Après examen, les médecins déduisent que l'adolescente vient d'accoucher, mais la jeune fille n'est accompagnée d'aucun nouveau-né. Contactées, les forces de l'ordre se rendent alors chez elle et découvrent au domicile le corps sans vie d'un nouveau-né.

L'enquête s'oriente vers un homicide Après avoir un temps privilégié la thèse du déni de grossesse, le procureur de la République de Soissons oriente à présent l'enquête vers un homicide. En effet, l'autopsie a révélé que l'enfant était "né viable", mais qu'il avait trouvé la mort consécutivement "à un traumatisme crânien et à une asphyxie".



La mise en cause, en état de choc, est toujours hospitalisée. Elle sera entendue lorsqu'elle sera apte à répondre aux questions. Sa famille a, en revanche, déjà été entendue.