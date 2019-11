Soissons : d'importants travaux débutent à la cathédrale avec la restauration de vitraux

Un premier chantier de quatre mois

Des ouvrages du XIIIe siècle

C’est un chantier qui marque le début d’une longue période de travaux à la cathédrale de Soissons. Mardi 12 novembre, les derniers carreaux de vitraux provenant du chœur de la cathédrale ont été démontés pour être restaurés par des entreprises spécialisées.Ce projet, financé par l’Etat à hauteur de 148.000€ , n’a pas de lien direct avec la tempête Egon qui, en 2017, avait détruit la rose de la cathédrale et endommagé son orgue. Les quatre verrières hautes du chœur avaient souffert des affres du temps.« Sur certains panneaux, on avait des lacunes de peinture ou alors une peinture fragilisée qui risquaient d’être perdue, tout simplement », explique Bénédicte Lacheré, restauratrice. Les lancettes ont été remplacées par des reproductions, en attendant une remise en état qui devrait durer plusieurs années.Il y a cinq ans, une première baie, figurant Adam et Eve, avait dû être démontée en urgence. La structure métallique était trop endommagée. « Il y a quelques morceaux qui sont tombés, qui ont explosé là, narre Jean-Claude Druenne, ingénieur du patrimoine. Mais il y a des parties anciennes et des parties XIXe de restauration. »Si les vitraux,qui datent du XIIIe siècle ne sont pas entièrement d’origine, mais ils figurent parmi les éléments les plus anciens de l’édifice. « On parle de vitraux du XIIIe et du XIVe siècle qui ont survécu notamment à l’explosion de la poudrière en 1815, qui a été dévastatrice pour les vitraux de la cathédrale, expose Suzanne Lemardelé, conservatrice des monuments historiques. C’est pour ça qu’ils sont parmi les vitraux les plus importants à conserver au sein de l’édifice. »Un second chantier est prévu dès novembre. L’objet, cette fois, est la restauration de la chapelle de la résurrection. Les travaux de réinstallation de la rose doivent quant à eux débuter l’année prochaine.