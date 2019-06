Une fréquentation en hausse, des moyens qui stagnent

Dans certains services, un nombre de lits divisés par deux

Notre reportage à Soissons (Aisne)

À Soissons, les urgentistes rejoignent la grève nationale

Elles arborent les brassards de grévistes mais n'ont pas quitté leurs postes ni leurs blouses. Assignées par l'hôpital de Soissons, ces infirmières et aides-soignantes en grève se confient sur leur mal être quotidien. "Là, on peut avoir jusqu'à 5, 6, voire 7 brancards, puis 3 à 5 autres qui attendent dans la zone devant les médecins," déplore Cécile en pointant le couloir où stagnent déjà plusieurs patients en attente de soins. "Oh, on a pas grand monde aujourd'hui," ajoute-t-elle.Cette grève, qui rejoint le 18 juin le mouvement national inter-urgences, est reconduite le lendemain.Comme un peu partout en France, on y observe des délais de prise en charge plus long même pour les plus vulnérables. "J'étais de service hier, donc de 7 à 19 heures. Nous avons eu 125 passages, dont seize âgés de 80 ans à 100 ans. La moyenne d'attente de ces gens est de 10 heures sur un brancard", signale Christelle, infirmière elle-aussi.L'exasperation de patients ou de leur familles place les urgentistes en première ligne. En 2017,. En février 2019,. "On a beau les calmer, on se voit insulter de « bonnes à rien », on nous dit qu'on ne fait pas notre travail correctement, confie Isabelle, aide soignante. C'est l'attente qui joue là-dessus : on est aux urgences et pour ces gens il faut que ça aille vite. Ils ne comprennent pas que les urgences, ça n'est pas forcement ça."Ici, le mouvement est soutenu par une intersyndicale. Celle-ci pointe le rôle la suppression de nombreux lits dans l'hôpital. "Plusieurs services de médecine, et notamment le service de chirurgie, sont passés de 24 ou 30 lits à 15 aujourd'hui, remarque Virginie Devillers, secrétaire CGT hospitaliers de Soissons. Forcément, on ne peut plus éponger tous les patients des urgences qui ont besoin d'être hospitalisés."Les grévistes. À Soissons, deux médecins urgentistes viennent de remettre leur démission.