Soupçons de décharge illégale à Orainville dans l’Aisne

A l'automne dernier pendant trois mois, des camions sont venus déverser des matériaux sur un terrain privé situé à Orainville dans l'Aisne, ce qui a formé un remblai. Pourtant cette zone humide située à 200 mètres d'une rivière a une fonction importante en cas d'intempéries, permettant de recevoir les débordements de la Suippe.

La mairie voudrait s'assurer que le propriétaire disposait bien d'une autorisation administrative pour remblayer cette zone. Pour le moment, il n'a fournit aucun document en ce sens.



Deuxième source d'inquiétude : la nature de ce remblai. Ce qui ressemble à première vue à des matériaux de déconstruction pourrait contenir des déchets polluants."On retrouve des déchets de bitume, de fer et de plastique. Ce sont des déchets qu'on ne peut pas entreposer n'importe où et n'importe comment car ce sont des déchets susceptibles de polluer", précise Sylvain Pelletreau, avocat de la mairie. "Les analyses vont partir en laboratoire pour savoir exactement quels types de matériaux sont entreposés sur ce terrain", a ajouté l'avocat.



Le propriétaire a reconnu avoir remblayé ce terrain par le biais d'une entreprise de terrassement. Mais d'après son avocat, il ne s'agit pas d'une décharge sauvage. "C'est de la terre, de la craie...quand vous faites construire une maison vous faites du terrassement. Ce n'est pas parce que dans quatre camions, il y a deux morceaux de plastique que ce sont des déchets", a répondu Jean-Emmanuel Robert, avocat du propriétaire.



Le maire a sollicité la préfecture et la direction départementale des territoires mais ses courriers sont restés lettre morte. Il a porté plainte auprès du procureur de la République.