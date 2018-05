Suivez le Memorial Day à Bois Belleau en direct sur France 3 Hauts-de-France

Laura Froidefond, réalisatrice du film documentaire "Les chiens du diable";

Gilles Lagin, consultant bataille du bois Belleau et personnage principal du documentaire "Les chiens du diable";

Pierre Commeine, a travaillé et écrit sur l’engagement américain. Auteur du livre "La voyageuse du centenaire";

Cordelia Roosevelt, parente de l’aviateur Quentin Roosevelt, fils du Président des Etats-Unis, Théodore Roosevelt.

Bande annonce couverture spéciale Memorial Day à Bois Belleau

Rendez-vous dès 9h10sur toutes les antennes de France 3 Hauts-de-France pour suivre en direct la cérémonie du Memorial Day depuis le cimetière américain de Bois Belleau dans l'Aisne. Cette année, elle célèbrera le centenaire de la bataille du même nom.Dominique Patinec commentera la cérémonie du Memorial Day en direct de notre plateau à Amiens. Il sera accompagné de Maxime Patte, Historien et professeur à l’Université d’Amiens et à Paris 12. Vous suivrez cet événement comme si vous y étiez grâce à nos journalistes Jean-Paul Delance, Rémi Vivenot et Eric Henri présents sur place : depuis le cimetière américain ou de la Fontaine Bouledogue, ils rencontreront de nombreux invités :Une émission à suivre égalementLundi 28 mai, un film documentaire inédit "Les Chiens du Diable" sera diffusé après le Soir 3."Bois Belleau, France, juin 1918 : les Marines se battent contre les Allemands. La bataille fait 7000 victimes. Pour leur ténacité, les Allemands baptisent les Américains "Devil Dogs". Un film raconté avec passion par Gilles Lagin, passeur de mémoire, qui mène aujourd’hui les descendants des Marines sur les traces de leurs ancêtres." Un film réalisé par Laura Froidefond et Antoine Favre - Coproduit par Program 33 et France 3 Hauts-de-France.>>> Découvrez ce film en avant-première samedi 26 mai à 19h30 au cinéma de Château-Thierry. Infos et réservation à info@program33.com