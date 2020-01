Un tableau important du musée de la Fère va partir en exposition internationale

L'huile sur toile intitulée "Tiziano e Caravaggio in Peterzano" est une annonciation, le moment où l'archange Gabriel apparaît à la Vierge pour lui annoncer la naissance de Jésus. / © Musée Jeanne d'Aboville

Pour la première fois, une exposition d'ampleur sera consacrée à la figure de Simone Peterzano.Élève du Titien à Venise, Peterzano est surtout connu pour avoir été le maître de Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit Le Caravage, entre 1584 et 1592.Entre ces grands noms de la peinture italienne, il a souvent été relégué à l'ombre de ces maîtres avec qui il a travaillé.Dans sa collection de peinture italienne, le musée Jeanne d'Aboville , labellisé Musée de France, possède une Annonciation du maître du Caravage.Comme fréquemment dans les représentations de ce thème par des peintres italiens, la scène se déroule dans une loggia. L'attitude de Marie penchée sur l'ange, la main sur la poitrine, témoigne d'une acceptation pleine d'humilité.Ce vendredi 17 janvier, l'huile sur toile va partir pour l'Italie. Le musée de La Fère prête le tableau à l'académie Carrara de Bergame . L'exposition exceptionnelle s'intitule Tiziano e Caravaggio in Peterzano. Elle aura lieu du 6 février au 17 mai 2020.Elle doit permettre de rendre à Simone Peterzano, ses lettres de noblesse et "lui rendre la place cruciale qu'il tient dans l'histoire de l'art, par sa gamme des couleurs inspirée de l'art vénitien et son naturalisme plus typiquement lombard" se réjouit Mariel Hennequin, guide du musée axonais.L'événement accueillera d'autres toiles prêtées par des institutions illustres (Musée du Louvre, Metropolitan Museum de New York, Musée du Vatican ...), signées de grands noms tel Titien, Tintoret ou encore Veronèse. Le musée Jeanne d'Aboville fait figure de petit poucet parmi ces géants et ce prêt est une véritable reconnaissance quant à la valeur particulière de la collection Laféroise" ajoute le guide.