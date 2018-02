Un Thiérachien concepteur du jeu Pictopix

Pictopix est un jeu de réflexion inventé par un habitant de Flamengrie dans la Thiérache. Thomas Leroy est originaire du Pas-de-Calais, cet auto-entrepreneur est le père de ce jeu sur PC très apprécié des Anglo-Saxons, des Chinois et des Allemands. Sur la plateforme de divertissement Steam, il a été téléchargé plus de 10 000 fois.





Le principe de ce jeu: vous devez colorer les cases d'une grille dans le but de révéler des images. Le jeu commence en douceur avec de petites grilles et se termine avec des grandes. Il comporte plus de 150 puzzles, un mode aléatoire ainsi qu'un éditeur de niveau.