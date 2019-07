Tour de France 2019 : quelles sont les 16 communes de l'Aisne par lesquelles passeront les coureurs ?

Montdrepuis

Hirson

Bucilly

Landouzy-la-Ville

Jeantes

Plomion

Nampcelles-la-Cour

Vigneux-Hocquet

Chaourse

Montcornet

Lislet

Dizy-le-Gros

Nizy-le-Comte

Evergnicourt

Neufchâtel-sur-Aisne

Lor

Restrictions de circulation et de stationnement

#TDF2019 dans l'#Aisne, le 08/07 :

les axes routiers seront fermés de 10h à 16h entre Mondrepuis et Dizy-le-Gros et de 11h à 16h entre Dizy-le-Gros et Neufchâtel-sur-Aisne. Arrêtés municipaux pris localement pour réguler circulation et stationnement.

> https://t.co/4TO0kJCLup pic.twitter.com/WLltPw2tEV — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) 7 juillet 2019

Consignes de sécurité .Suivre les consignes des autorités (police, gendarmerie, organisation),

.Respecter les déviations mises en place,

.Être prudent lors du ramassage des cadeaux distribués par la caravane publicitaire,

.Ne pas traverser la chaussée,

.Tenir les jeunes enfants par la main,

.S'écarter le plus possible de la chaussée et rester derrière les barrières de sécurité s'il y en a,

.Tenir les chiens en laisse et loin du bord de la route,

.Ne pas courir à côté des cyclistes, même pour les encourager,

.Ne pas asperger les coureurs,

.Ne pas empiéter sur la chaussée pour prendre des photos ou des vidéos,

.En cas de fortes chaleurs, prendre les mesures de prévention nécessaires (boire régulièrement de l’eau, prêter attention aux personnes fragiles) Par ailleurs, l’usage des pétards, des fumigènes et le survol de la course par des drones sont formellement interdits.

Après deux étapes dans le pays d'Eddy Merckx, les coureurs du Tour de France quitteront la Belgique pour les Hauts-de-France, lors du départ de la troisième étape , lundi 8 juillet.Lors de ce troisième jour de course, les cyclistes des 22 équipes engagées relieront Binche (Belgique) à Epernay (Marne). 215km de plat durant lesquels ils traverseront 16 communes du département de l'Aisne, soit 66 km de routes axonnaises :A noter que le moment fort du milieu d'étape aura lieu dans l'Aisne. Le seul sprint intermédiaire (102e km) aura lieu à Dizy-le-Gros. Il est prévu normalement entre 14h40 et 15h selon l'avancée des coureurs.Des restrictions de circulation et de stationnement seront mis en place à cette occasion. Pour découvrir la réglementation en vigueur ce jour-là ► réglementation de circulation et de stationnement pour la 3e étape du Tour de France 2019