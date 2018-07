À Tupigny, des voitures à hydrogène en libre-service pour les habitants

Redorer l'image de l'éolien

Désenclaver un village

C'est une première en France !, pour les habitants de la commune, qui ont pu tester le dispositif pour la première fois ce samedi.Afin de désenclaver le village de 350 habitants, la municipalité a décidé de mettre deux véhicules à leur disposition.Une borne a été installée, qui sera alimentée par les six éoliennes qui verra le jour d'ici 2020 à Tupigny. L'électricité produite par le parc éolien sera simplement transformée en gaz. Chaque recharge en hydrogène donnera au véhicule, qui devrait permettre deLes habitants qui ont pu tester les voitures semblent conquis par cette voiture "très sympa, très silencieuse, qui ne fait aucune différence avec une voiture électrique" et par ce "très beau projet pour la communauté".Si tous les habitants de Tupigny pourront avoir accès à ce dispositif, la priorité sera donnée aux demandeurs d'emploi, pour leur permettre de trouver du travail au-delà des frontières de la commune. "On est assez loin de tout. Pouvoir bénéficier d'une voiture (...), c'est un atout considérable.", explique Jean-Luc Egret, le maire (DVD) de la commune.