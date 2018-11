VIDEO. A 7 ans, il est harcelé à l'école à Vervins : “Je veux rejoindre le Bon Dieu. Et lui, qu'il arrête de me taper”

Plainte

C'est l'aînée de la famille qui a filmé et mis en ligne le témoignage de son petit frère. La vidéo dure 50 secondes et a été vue 860 000 fois. Postée mardi sur les réseaux sociaux, elle montre un enfant d'abord ému puis en larmes témoigner du harcèlement scolaire dont il est victime depuis un an.Le petit garçon est âgé de 7 ans et est élève dans une école privée dedans l'Aisne. Selon ses dires, un autre enfant de son école le frappe quotidiennement depuis l'année dernière. Son petit frère serait également l'objet de ces agissements.D'abord étranglé par les sanglots, il finit par fondre en larmes : "J'ai dit à maman que j'ai envie de rejoindre le Bon Dieu et de mourir. J'en ai marre de ce petit garçon. (...) Je veux rejoindre le Bon Dieu pour toujours. Et lui, qu'il arrête de me taper". Contactée par nos confrères du Parisien, la direction de l'établissement a affirmé être au courant de l'affaire et que "les autorités compétentes ont été prévenues". Même son de cloche du côté de l'Enseignement diocésain de l'Aisne : "Les autorités ont été saisies de l'affaire il y a quelques semaines". Une plainte aurait par ailleurs été déposée par la mère du petit garçon.Alors que ce 8 novembre est la journée contre le harcèlement, cette vidéo a ému les internautes au point que certains ont menacé de s'en prendre à l'auteur présumé des agressions relatés. L'école a également fait l'objet de messages relativement violents sur les réseaux sociaux.