Disparition inquiétante dans l'Aisne : l'homme de 63 ans recherché près d'Hirson a été retrouvé

L'homme de 63 ans recherché à Saint-Michel (Aisne) a été retrouvé ce 23 octobre. Marcel Poupart, déficient mental et pensionnaire du foyer médicalisé de cette commune bordée par la frontière belge, a été retrouvé par les gendarmes d'Hirson vers 16h30. Il est sain et sauf.Le fuyard, avait échappé à la surveillance de l'établissement, où les patients sont laissés en relative autonomie. "Il est parti un peu trop loin, apparemment pour cueillir des champignons, expliquent les gendarmes de l'Aisne. Il peut être facilement désorienté et s'est éloigné un peu trop loin, ce qui a inquiété l'établissement qui nous a signalé sa disparition."La découverte de M. Poupart dans le bois avoisinant s'est produite juste avant le déploiement d'un hélicoptère et d'un maître-chien. Suite à l'heureux dénouement, l'appel à témoin lancé par la gendarmerie a été suspendu.