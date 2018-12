Guerre 1914-1918 : l'Aisne compte acquérir un lot appartenant au caporal Pierre Sellier, le “clairon de l'Armistice”

Des médailles, diplômes et photos

C'est un instrument lourd de symbole. Le 7 novembre 1918, soit quatre jours avant l'Armistice officiel,, tout près de La Capelle. Il est 20 heures passées et la délégation allemande chargée de négocier le dépôt des armes traverse la commune, en voitures, pour rejoindre Compiègne et sa clairière. Pierre Sellier est ainsi le premier soldat à annoncer le cessez-le-feu sur le territoire français, sur ordre de son supérieur et afin de laisser passer ces diplomates.. Le département de l'Aisne compte bien acquérir cet objet, qui représente un important patrimoine historique local. Sur ce cuivre , fabriqué et offert par la maison Couesnon, est gravé "au clairon Sellier Pierre qui sonna l'Armistice de la Grande Guerre. 1914-1918 - Hommage de M. Couesnon et Cie". Le véritable clairon de l'Armistice, utilisé le 7 novembre 1918, repose quant à lui aux Invalides.Ce lot d'effets du soldat (voir photo ci-dessus) est composé de son, son(en haut à gauche) avec(médaille au ruban rouge), son(sous le casque) avec sa(ruban jaune à liseré vert), son(au centre, derrière), son certificat de bonne conduite (2e cadre en partant de la droite), sa(1cadre en partant de la droite) et(médaille au ruban vert et rouge), sa(ronde au ruban arc-en-ciel), sa(médaille au ruban gris et rouge), sa médaille commémorative de la guerre 1914-1918 (médaille au ruban blanc et rouge) son(médaille étoilée au ruban bleu, jaune et rouge) ets.La valeur de ce lot est estimée entre 4 000 et 6 000 euros par l'opérateur de vente, et. La vente aura lieu ce 2 décembre à 14h30. Le lieu où le caporal Sellier a sonné du clairon est aujourd'hui marqué de la Pierre d'Haudroy, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1997.