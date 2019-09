Qui est Grimonie, cette sainte dont la relique déchire la Thiérache ?

Une princesse légendaire

Connaissez-vous Sainte Grimonie, fêtée le 7 septembre ? Cette dame, qui a vécu au IVsiècle, est aujourd'hui au centre d'un bras de ferd'un côté, et de l'autreCes derniers souhaiteraient récupérer une relique appartenant à cette martyre chrétienne, un fémur détenu depuis le XIXsiècle par la Ville de Lesquielles-Saint-Germain.. Pourquoi cette controverse ? Eh bien sachez que Sainte Grimonie est une figure peu commune de l'histoire locale., nom qui désigne l'Irlande au IVsiècle. À cette époque débute l'évangélisation de l'île et la jeune femme se fait baptiser à douze ans en secret, sans en parler à son père, un roi attaché au culte des idoles. Les écrits racontent que, promise par son père à un gentilhomme local dès qu'elle fut en âge de se marier, Grimonie lui aurait avoué qu'elle préfèrait consacrer sa vie à Jésus Christ, et ainsi rester vierge.Après une fugue de sa fille, le souverain, pris de colère, l'aurait enfermée dans un cachot pour la convaincre d'abandonner le christiannisme et d'épouser celui qu'on lui avait promis.fin de la récompenser pour sa piété.Protégée par Dieu des naufrages,. Elle parvient en Thiérache où, après en avoir traversé les forêts vierges, atteint un lieu nommé Donorum,Là, elle vit en ermite de prière et de méditation, ne se nourrissant que de racines et de fruits sauvages. Malheureusement pour elle, la jeune princesse est retrouvée par des soldats envoyés par son père, relate la légende. Devant son refus catégorique de revenir se marier en Hibernie, les militaires auraient alors tranché la tête de la martyre avant d'enfouir son corps sous un amas de terre.La légende, racontée en Thiérache de père en fils, reprend vie des siècles plus tard.et identifient la jeune femme dont le sort a nourri les contes locaux. Une chapelle est alors érigée à l'endroit de la découverte et les malheureux qui se prosternent devant cette nouvelle sainte sont miraculeusement guéris.Au XIIsiècle, la Thiérache est en proie à la guerre., dont l'église est fortifiée. Les reliques sont authentifiées en 1231, puis éparpillées au cours des siècles, avant que le fémur de Sainte Grimonie ne regagne l'église de Lesquielles-Saint-Germain en 1748, où elle repose depuis cette date.Aujourd'hui, La Capelle et le diocèse demandent à Lesquielles-Saint-Germain de restituer un fragment de cette relique, afin d'organiser des processions au départ de son église Sainte-Grimonie. La sainte est invoquée pour résoudre les problèmes de vue.Pour le nouveau curé de La Capelle, il s'agit avant tout "d'un retour aux sources sans démunir pour autant l'église de Lesquielles-Saint-Germain". Le diocèse assure que "cet événement doit permettre également de mieux faire connaître l’histoire de cette sainte fondatrice de notre Église et d’encourager la vénération des fidèles." La partition, interrompue le 10 septembre, a été repoussée à une date inconnue.